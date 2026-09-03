مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تولید ۵۰ دستگاه خودروی سنگین تا پایان شهریور و ۶۰ دستگاه تا پایان مهر در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ یوسف الهی‌شکیب در بازدید مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس‌جمهور از ایران‌خودرو دیزل با اشاره به ظرفیت‌های توسعه تولید در این مجموعه افزود: افزایش ظرفیت تولید و پاسخگویی به نیاز بازار از برنامه‌های پیش روی این شرکت است.

مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل ادامه داد: تحقق برنامه افزایش تولید نیازمند رفع موانع و تسهیل فرآیند‌های مرتبط با تأمین ارز، واردات قطعات و مواد اولیه است.

الهی شکیب با بیان اینکه افزایش تولید خودرو‌های سنگین در دستور کار قرار گرفته گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تولید ۵۰ دستگاه خودروی سنگین تا پایان شهریور و ۶۰ دستگاه تا پایان مهر در برنامه قرار گرفته است تا محصولات تولیدی در اختیار مشتریان قرار گیرد.

در این بازدید، مجید فراهانی با اشاره به اهمیت صنعت حمل‌ونقل تجاری، بر ضرورت حفظ و تقویت ظرفیت‌های تولید داخلی تأکید کرد.

وی گفت: حمایت از تولید داخل و رفع موانع پیش روی واحد‌های تولیدی باید در شرایط کنونی با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های مرتبط نیز برای رفع مشکلات تولیدکنندگان همکاری کنند.

معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین گفت: موضوعات و مشکلات مطرح‌شده در این بازدید به بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط منتقل و پیگیری خواهد شد.

این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌های تولیدی و مسائل و چالش‌های پیش روی تولید خودروهای سنگین انجام شد.