رئیس‌جمهور آمریکا با طرح ادعای «پیروزی راحت در جنگ ایران» گفت: افراد و رسانه‌هایی که مدام روی این ادعا مانور می‌دهند که ما هیچ مهمات جنگی نداریم، در واقع تفاله‌های خائن هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ادعای بی‌اساس و دست‌نیافتنی خود را درباره پیروزی در جنگ علیه ایران تکرار و از گزارش‌ها درباره کمبود مهمات جنگی این کشور انتقاد کرد.

دونالد ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال نوشت: کسانی و رسانه‌هایی که مدام روی این ادعا مانور می‌دهند که ما هیچ مهماتی نداریم و ۱۰۰٪ هم اشتباه می‌کنند، در واقع خائن هستند.

ترامپ در ادامه افزود: آنها این کار را می‌کنند، چون ترجیح می‌دهند شکست ایالات متحده را در جنگی ببینند که ما به‌راحتی در حال پیروزی در آن هستیم، تا اینکه پیروزی من را ببینند!

رئیس جمهور آمریکا در پیام دیگری نوشت: خطاب به تفاله‌های خائن که حاضر نیستند عملیات نظامی ما در ایران را درست و دقیق پوشش دهند: ما ذخایر عملا نامحدودی از مهمات رده‌متوسط تا پیشرفته در اختیار داریم؛ بسیار بیشتر از آن چیزی که اصلا بتوانیم در این جنگ، یا در هر جنگ دیگری که وقوعش بسیار بعید است، مصرف کنیم. علاوه بر این، ما با سرعتی بی‌سابقه در حال تولید مهمات هستیم. ما در حال انبارسازی و آماده‌شدن برای هر شرایط پیش‌بینی‌نشده‌ای هستیم. ما این تسلیحات را به‌جای فروختن به دیگران، برای خودمان یعنی آمریکا نگه می‌داریم؛ هرچند فروش تسلیحات به متحدانمان نیز به‌زودی از سر گرفته خواهد شد.

ترامپ افزود: همچنین، لطفا توجه داشته باشید که دولت بایدن بسیار بیشتر از کل مهماتی که ما در ایران مصرف کرده‌ایم، به رایگان و بدون دریافت حتی یک دلار در اختیار اوکراین قرار داد. صد‌ها میلیارد دلار به‌صورت رایگان به اوکراین و ناتو داده شد؛ هزینه‌هایی که اگر فقط از خود اروپایی‌ها خواسته می‌شد، حاضر بودند آن را بپردازند. اما ما این پول را، هرچند با کمی تأخیر، پس خواهیم گرفت!