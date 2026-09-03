به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی امروز با خانواده و همرزمان شهید محمود کاوه دیدار کرد و در این دیدار به بیان خاطرات خود از دوران حضور در جبهه و رشادت‌ های این شهید والامقام پرداخت.

در این نشست، همرزمان شهید کاوه درخواست‌ های خود را مبنی بر نیاز به کمک و تامین مالی برای ساخت فیلم این شهید مطرح کردند.

آن‌ها پیشنهاد دادند که اعتبارات لازم برای این اثر فرهنگی از طریق ظرفیت «مالیات‌ های نشان‌ دار» و همچنین «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها» تامین شود.

استاندار خراسان رضوی با استقبال از این پیشنهاد و تاکید بر ضرورت برگزاری نشستی تخصصی در این خصوص، تصریح کرد: مدیریت استان با کلیات این طرح موافق است و در صورت رفع موانع حقوقی و اخذ مجوزهای لازم برای استفاده از ظرفیت مالیات‌ های هدفمند، حمایت‌ های مقتضی برای تامین مالی فیلم شهید کاوه صورت خواهد گرفت.

محمود کاوه در یکم خرداد ۱۳۴۰ در مشهد تولد یافت و ۱۱ شهریور ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۲ در حاج عمران به شهادت رسید، وی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ ایران و عراق بود و فرماندهی لشکر ۵۵ ویژه شهدا را برعهده داشت. شهید کاوه در بدو تشکیل سپاه پاسداران به عضویت سپاه خراسان درآمد.