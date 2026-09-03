\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0686\u0627\u0644\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u0647\u0627\u062f\u0647 \u0648 \u0642\u0637\u0639\u06cc \u0628\u0631\u0642\u060c \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n