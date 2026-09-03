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رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد:سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ برخلاف دورههای گذشته، برپایه دادههای ثبتیمبنا و بر پایه سامانههای اطلاعاتی کشور صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دهقانی زاده سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ را برای استان و کشور فوقالعاده مهم دانست و توضیح داد: این سرشماری برخلاف دورههای گذشته، براساس داده ثبتیمبنا و بر پایه سامانههای اطلاعاتی کشور صورت میگیرد. وی، این طرح را جهشی در حوزه فناوری اطلاعات کشور توصیف کرد و گفت: در این سرشماری، جمعیت بر اساس دادههای مکانی و محل سکونت (مکانمحور) شمارش خواهد شد و امکان رصد تغییرات جمعیتی بهصورت سالانه فراهم میشود. دهقانیزاده با اشاره به تشکیل ستاد سرشماری استان یزد به ریاست استاندار و برگزاری نخستین نشست آن، اظهار امیدواری کرد اجرای موفق این طرح ملی با همکاری همه دستگاههای استان یزد محقق شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد در این نشست همچنین بر اتخاذ رویکردی نوآورانه به توسعه مبتنی بر هوش مصنوعی و اقتصاد دانشبنیان پاک تاکید و ضرورت تغییر پارادایم توسعه از روشهای سنتی به سمت توسعهای بدون آلایندگی، پایدار و دانشمحور را تبیین کرد.به گفته دهقانیزاده، این استراتژی، با هدف ایجاد بسترهای اشتغالزایی کیفی، درآمدزایی قابل توجه و حفاظت همهجانبه از محیط زیست برای نسلهای آتی، با اجماع همگانی و همراهی بخش خصوصی روبهرو شده است و به عنوان یک گام علمی و فنی بزرگ برای استان تلقی میشود.دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد تعهد به پیگیری دقیق و موشکافانه قانون حمایت از حقوق معلولان را مهم برشمرد و یادآور شد که این شورا متعهد به پایش و ارزیابی ششماهه پیشرفت امور مربوط به این قشر است.
دهقانیزاده افزود: این تعهد، نشاندهنده توجه عمیق به جزئیات و تضمین بهبود مستمر شرایط زیست و رفاه جامعه توانخواهان در استان یزد است.رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت را ابزاری قدرتمند برای بسیج منابع مالی مناسب در راستای اهداف توسعهای استان، ارتقای خدمات عمومی و رفاه شهروندان توصیف کرد و گفت: تصویب این آیین نامه، پتانسیل مناسبی برای همافزایی و تسریع طرحهای عمرانی و خدماتی استان فراهم میآورد.
دهقانیزاده افزود: همچنین بستر مناسبی برای ارایه مسئولیتپذیری واحدهای اقتصادی و پایداری بلند مدت فعالیت آنها فراهم خواهد آورد.