خانه‌ای گرم و پرهیاهو، با شش عضو و چهار فرزند؛ چهار دنیای کوچک که هر کدام بخشی از شیرینی این زندگی‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ خانه‌ای که صدای خنده بچه‌ها، لابه‌لای شلوغی‌های هر روزش، بیشتر از هر چیز دیگری به گوش می‌رسد.

خانه‌ای گرم و پرهیاهو، با شش عضو و چهار فرزند؛ چهار دنیای کوچک که هر کدام بخشی از شیرینی این زندگی‌اند.

شاید مسیرشان همیشه هموار نبوده؛ روز‌هایی پر از خستگی، دغدغه و سختی گذشته است، اما در این خانه هنوز امید جریان دارد.

اینجا، میان بازی‌های کودکانه و لبخند‌های ساده، خانواده‌ای ایستاده که زندگی را با همه فراز و نشیب‌هایش انتخاب کرده است.

خانواده‌ای که با چهار فرزند، نه فقط خانه‌ای شلوغ‌تر، که آینده‌ای روشن‌تر را به تصویر کشیده‌اند.

این، روایت خانه‌ای است که چراغ زندگی در آن روشن است.

روایت یک خانواده، چهار فرزند و امیدی که هر روز با صدای خنده کودکان، دوباره متولد می‌شود.