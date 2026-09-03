

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال پرسپولیس امروز (پنجشنبه ۱۲ شهریور) در دیداری تدارکاتی به مصاف مس رفسنجان رفت و در پایان با یک گل پیروز شد.

پوریا لطیفی‌فر در دقیقه ۶۵ با یک شوت دیدنی از پشت محوطه جریمه تک گل بازی را به ثمر رساند.

پیش از آغاز بازی محسن خلیلی، مهدی تارتار و کریم باقری به استقبال فرشاد پیوس و مرتضی کرمانی مقدم، سرمربی و مربی مس و ستاره‌های سابق پرسپولیس رفتند و به آنها خوش‌آمد گفتند.

بازیکنان ترکیب ثابت پرسپولیس در دربی شب گذشته، پیش از آغاز این بازی زیر نظر بدنساز تیم ریکاوری کردند.