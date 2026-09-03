سید عباس صالحی با حضور در گالری خانه حوزه هنری، ضمن بازدید از نمایشگاه آثار هنرمندان معاصر درباره بچه‌های مدرسه میناب، درباره جهانی بودن این اتفاق و اهمیت پرداخت آن به زبان هنر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بازدید گفت: من از مدرسه میناب بازدید کردم.

بسیار تلخ است تصور اینکه نه یک بار که دوبار با بمب به این مدرسه حمله شد و اینکه نه فقط مادران و پدران این شهدای دانش آموز، که تمام شهر میناب برای این اتفاق عزادار بودند.

وی ادامه داد: من آمده‌ام تا از هنرمندان این اثر که باعث بازتاب این فاجعه شدند که هم در سطح جهان و هم در ایران عزیز خودمان یک ماجرای نادر است، تشکر کنم.

نمایشگاه نقاشی مدرسه میناب تا ۲۸ شهریور در گالری خانه حوزه هنری دایر است.­