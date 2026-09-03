به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آزمون ورودی حوزه علمیه خواهران استان یزد برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۶، با حضور داوطلبان متقاضی تحصیل در سطوح مختلف حوزوی برگزار شد. در مجموع ۶۶۱ داوطلب برای ورود به سطوح دو، سه و چهار با یکدیگر به رقابت پرداختند که از این تعداد، ۴۸۰ نفر متقاضی تحصیل در سطح دو، ۱۴۳ نفر داوطلب ورود به سطح سه و ۳۸ نفر نیز متقاضی تحصیل در سطح چهار حوزه علمیه خواهران استان یزد هستند.

آزمون ورودی، نخستین مرحله از فرآیند پذیرش داوطلبان به شمار می‌رود و متقاضیان پس از کسب حدنصاب لازم در این مرحله، وارد سایر مراحل ارزیابی و پذیرش خواهند شد.بر اساس برنامه‌ریزی ها، نتایج آزمون ورودی در نیمه دوم شهریورماه اعلام خواهد شد و پس از اعلام نتایج، زمان‌بندی و جزئیات مربوط به مرحله مصاحبه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. داوطلبان واجد شرایط پس از موفقیت در آزمون، در مرحله مصاحبه نیز مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. پس از تکمیل فرآیند مصاحبه و بررسی شرایط داوطلبان، نتایج نهایی پذیرش اعلام و ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان بر اساس زمان‌بندی تعیین‌شده انجام خواهد شد تا پذیرفته‌شدگان بتوانند تحصیل خود را در سال تحصیلی جدید آغاز کنند.

همچنین فرصت ثبت‌نام برای متقاضیانی که بر اساس ضوابط پذیرش، مشمول معافیت از شرکت در آزمون ورودی هستند، پس از برگزاری آزمون نیز فراهم است و این افراد می‌توانند با مراجعه به مدارس علمیه و طی مراحل پیش‌بینی‌شده، در فرآیند پذیرش سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۶ شرکت کنند. بر اساس ضوابط آموزشی، پذیرفته‌شدگان جدید پس از ثبت‌نام و ورود به حوزه، برنامه‌های آموزشی و تربیتی خود را آغاز خواهند کرد و ورودی‌های جدید سطح دو نیز در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارتقای توانمندی‌های علمی و تربیتی طلاب جدیدالورود شرکت خواهند داشت.

حوزه علمیه خواهران استان یزد با برخورداری از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تبلیغی، زمینه تحصیل بانوان علاقه‌مند به علوم و معارف اسلامی را در مقاطع مختلف فراهم کرده و همه‌ساله از طریق فرآیند پذیرش، نسبت به شناسایی و جذب علاقه‌مندان واجد شرایط اقدام می‌کند. آزمون ورودی امروز نیز گام نخست در مسیر پذیرش علاقه‌مندانی است که پس از موفقیت در مراحل مختلف علمی و عمومی، از سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۶ به جمع طلاب حوزه علمیه خواهران استان یزد خواهند پیوست.