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جشنواره ایلات و عشایر قزوین رویدادی که فراتر از یک جشن، نمایشگاهی زنده از اصالت، هنر بومی و سختکوشی مردمی است که زندگیشان با طبیعت گره خورده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این جشنواره با حضور عشایر و ایلات مناطق مختلف، فرصتی کمنظیر برای عرضه دسترنج و هنر کهن مردمان کوچنشین فراهم کرده است. در این رویداد فرهنگی و اقتصادی، غرفههای متعدد صنایعدستی، تولیدات دامی، لبنی و غذایی، و همچنین آلاچیقهای سنتی، گوشهای از زندگی اصیل عشایری را به تصویر کشیدهاند.
اجرای موسیقی بومی و نواحی، نمایش آیینها و بازیهای محلی، و معرفی ظرفیتهای گردشگری عشایری از جمله بخشهای جذاب این جشنواره است که با استقبال پرشور بازدیدکنندگان و گردشگران مواجه شده است.
عشایر به عنوان یکی از ارکان مهم امنیت غذایی و حفظ فرهنگ اصیل ایرانی، نقشی بیبدیل در تولید و خودکفایی کشور ایفا میکنند و خلوص، سرسختی و همزیستی مسالمتآمیز آنان با طبیعت، الگویی ارزشمند از تلاش و تولید بهشمار میرود.
گفتنی است این جشنواره به مدت ۳ روز دایر بوده و علاقهمندان میتوانند برای بازدید از بخشهای مختلف و آشنایی مستقیم با فرهنگ و سنتهای عشایر، به محل برگزاری این رویداد مراجعه کنند.