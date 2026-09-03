نجات جوان ۲۱ ساله مفقود شده در رودبار نجات جوان ۲۱ ساله مفقود شده در رودبار نجات جوان ۲۱ ساله مفقود شده در رودبار نجات جوان ۲۱ ساله مفقود شده در رودبار

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، هادی سلیمی گفت: در پی اعلام گزارش مفقودی یک جوان ۲۱ ساله در شهرستان رودبار به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، بلافاصله تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر برای جست‌وجوی فرد مفقودشده به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: دو تیم سه‌نفره از پایگاه شهدای امدادگر دیلمان با حضور در منطقه شاه‌شهیدان ، روستای اسپهبدان و محدوده کفترخانی، عملیات جست‌و‌جو برای یافتن فرد مفقودشده را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با اشاره به تداوم عملیات جست‌و‌جو گفت: نیرو‌های امدادی طی دو روز به صورت مستمر نقاط مختلف منطقه را مورد بررسی قرار دادند تا سرنخی از فرد مفقودشده به دست آورند.

سلیمی ادامه داد: سرانجام پس از دو روز جستجوی مستمر، جوان ۲۱ ساله توسط نیرو‌های امدادی پیدا و عملیات جست‌و‌جو با موفقیت به پایان رسید.