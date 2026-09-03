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مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد گفت: با کارگزاری سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد، ۳ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مردم تحویل داده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در جریان بازدید سرزده آیتالله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد از دفتر مرکزی سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد، از تلاشهای شبانه روزی مهندس عظیمیزاده مدیرعامل سازمان همیاری و مجموعه کارکنان سازمان قدردانی شد.
عظیمیزاده مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد در نشست مشترک امام جمعه یزد با مدیرعامل و مدیران سازمان همیاری، گزارش جامعی از فعالیتهای سازمان در حوزه عمرانی بهویژه طرح نهضت ملی مسکن استان یزد، شرکتهای تابعه و مجموعههای تولیدی سازمان و چشماندازهای آینده سازمان همیاری، ارائه داد.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد در این نشست، افزود: از سال ۱۴۰۰ سازمان همیاری مسئولیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن استان یزد را عهدهدار شد و درحال حاضر با فعالیت در ۱۷ طرح مستقل، بزرگترین کارگزار استان در این حوزه است و تاکنون بیش از ۳ هزارو ۲۰۰ واحد مسکونی به مردم تحویل داده شده است.
وی تصریح کرد: اکثر نیروهای شاغل در سازمان همیاری نیروهایی جوان، متخصص، متعهد و پابهکار هستند و سازمان همیاری شهردارکند.
مهندس عظیمیزاده همچنین به آغاز عملیات اجرایی طرح ملی آزادراه نطنز_ یزد_ سیرجان محور اردکان_ مهریز؛ اشاره و تصریح کرد: این طرح راهبردی پس از ۱۶ سال انتظار با پیگیریهای مستمر استاندار یزد، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مجموعه مدیریت ارشد استان با مشارکت سازمان همیاری شهرداریهای استان آغاز شده و انتظار میرود با اعتباری بالغ بر ۷۰ همت و پس از پنج سال به بهرهبرداری برسد.
در ادامه این نشست، آیتالله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد ضمن خداقوت و تقدیر از تلاشهای شبانهروزی مهندس عظیمیزاده مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان و مجموعه کارکنان این سازمان در خدمترسانی به مردم، تأکید کرد: در خدمت به مردم، رضای خدا را سرلوحه کار خود قرار دهید، زیرا کار که برای خدا باشد برکتی مضاعف مییابد.
امام جمعه یزد ادامه داد: خداوند بندگانش را دوست دارد و خدمت به بندگان خدا بهترین کار است، بنابراین هر چه نیتی خالصانهتر باشد، کار بهتر پیش میرود و پروردگار به آن اجر و مزدی مضاعف میبخشد.
آیتالله ناصری، تلاشهای شبانهروزی، تداوم فعالیتها و اجرای طرحهای عمرانی توسط سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد حتی در شرایط ویژه کشور و شرایط جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونی را کاری ارزشمند دانست و تاکید کرد: کارها را با قوت، خوب و مستحکم ادامه دهید و از این تلاشها دست بر ندارید.
نماینده ولی فقیه در استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: در انجام امور با توان، استعداد، تخصص، تعهد و قدرتی که دارید جدی باشید و خالصانه کار کنید و ایمان داشته باشید که این کارها با عنایت الهی، دشمن را مأیوس میکند و مجبور به عقبنشینی میکند.