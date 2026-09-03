

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به همین منظور، ملی‌پوشان نخستین تمرین خود را از ساعت ۱۶:۳۰ امروز در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال آغاز کردند.

در ابتدای این تمرین، مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی، دقایقی برای ملی‌پوشان صحبت کرد و نکات مورد نظر خود را با بازیکنان در میان گذاشت.

دویدن دور زمین نخستین بخش از تمرین امروز ملی‌پوشان بود. سپس بازیکنان کار با توپ را با انجام پاس‌های کوتاه و بازی آقاوسط زیر نظر کادر فنی دنبال کردند.

در ادامه نیز بازیکنان بخش‌های مختلف تمرین را با هدف افزایش هماهنگی و هماهنگ شدن با برنامه‌های کادر فنی پشت سر گذاشتند.

فریده شجاعی، نایب رییس فدراسیون در امور بانوان امروز در تمرینات حضور داشت و دقایقی با کادر فنی و بازیکنان به گفت‌و‌گو پرداخت.

تمرینات تیم ملی فوتبال بانوان تا ۱۷ شهریور در مرکز ملی فوتبال زیر نظر کادر فنی ادامه خواهد داشت.