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اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال بانوان امروز (پنجشنبه ۱۲ شهریور) زیر نظر مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به همین منظور، ملیپوشان نخستین تمرین خود را از ساعت ۱۶:۳۰ امروز در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال آغاز کردند.
در ابتدای این تمرین، مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی، دقایقی برای ملیپوشان صحبت کرد و نکات مورد نظر خود را با بازیکنان در میان گذاشت.
دویدن دور زمین نخستین بخش از تمرین امروز ملیپوشان بود. سپس بازیکنان کار با توپ را با انجام پاسهای کوتاه و بازی آقاوسط زیر نظر کادر فنی دنبال کردند.
در ادامه نیز بازیکنان بخشهای مختلف تمرین را با هدف افزایش هماهنگی و هماهنگ شدن با برنامههای کادر فنی پشت سر گذاشتند.
فریده شجاعی، نایب رییس فدراسیون در امور بانوان امروز در تمرینات حضور داشت و دقایقی با کادر فنی و بازیکنان به گفتوگو پرداخت.
تمرینات تیم ملی فوتبال بانوان تا ۱۷ شهریور در مرکز ملی فوتبال زیر نظر کادر فنی ادامه خواهد داشت.