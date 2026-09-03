سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بخش قابل‌توجهی از کارپوشه ایرانیان و صورت ظاهری این درگاه آماده است و رایزنی‌ها برای انتقال و نشستن سایر اطلاعات باقیمانده در این بستر همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور به تشریح جزئیات مربوط به کارپوشه ایرانیان پرداخت و اعلام کرد این کارپوشه به بستری اختصاص دارد که در آن اطلاعات و مشخصه‌های اقتصادی مورد نیاز افراد شامل حساب‌های بانکی، اموال، دارایی‌ها، میزان حقوق دریافتی و سایر اطلاعات مرتبط، در قالب اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر که مورد تاکید رئیس‌جمهور نیز هست جمع‌آوری و ثبت می‌شود.

وی با اشاره به شباهت کارپوشه‌های مختلف مالیاتی، از برنامه ادغام آنها در آینده خبر داد و گفت: قرار بر این است که در آینده چندین کارپوشه شامل کارپوشه سامانه مودیان، کارپوشه تجاری و غیرتجاری موضوع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و همچنین کارپوشه ایرانیان با یکدیگر ادغام شده و ماهیت واحدی پیدا کنند.

موحدی درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی این بستر اظهار کرد: این کارپوشه در حال حاضر مراحل شکل‌گیری خود را طی کرده و بخشی از اطلاعات آن تکمیل شده است. شهروندان می‌توانند با مراجعه به درگاه my.tax.gov.ir و ورود به بخش کارپوشه غیرتجاری، اطلاعات وارد شده خود را مشاهده کنند.

سخنگوی سازمان امور در پایان گفت: بخش قابل‌توجهی از کار و صورت ظاهری این درگاه آماده است و رایزنی‌ها برای انتقال و نشستن سایر اطلاعات باقیمانده در این بستر همچنان ادامه دارد.