مدیران محلات باید زبان مردم و حلقه اتصال آنان با مسئولان باشند
استاندار البرز با تأکید بر اینکه مدیریت محلهمحور باید به محور حل مسائل اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و خدماتی تبدیل شود، گفت: مدیران محلات زبان مردم و حلقه اتصال آنان با مسئولان هستند و باید مطالبات شهروندان را شناسایی، منتقل و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مجتبی عبداللهی در کارگاه تخصصی یکروزه مهارتافزایی مدیران محلات استان البرز که در اردوگاه امام علی (ع) برگزار شد، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: هیچ موضوعی برای استان مهمتر از مسائل اجتماعی، قرارگاه اجتماعی و مدیریت محلهمحور نیست و همه اقدامات باید با هدف خدمت مؤثرتر به مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنان دنبال شود.
وی افزود: فعالیتهای اجتماعی استان در سالهای اخیر موجب شده البرز از رتبههای نخست آسیبهای اجتماعی در برخی شاخصها فاصله بگیرد و امروز در میانه جدول استانها قرار داشته باشد؛ بهگونهای که بر اساس گزارشهای اخیر، شاخصهای مختلف جرم، سرقت و آسیبهای اجتماعی روند کاهشی داشتهاند.
استاندار البرز با بیان اینکه هدف نهایی، صرفاً کسب رتبه نخست در فعالیتهای اجتماعی نیست، گفت: باید به نقطهای برسیم که هر جا نام استان البرز مطرح میشود، از این استان به نیکی یاد شود و البرز بتواند در حوزههای اجتماعی و فرهنگی الگویی برای سایر استانها باشد.
عبداللهی با اشاره به ظرفیتهای ویژه البرز اظهار کرد: استان البرز به دلیل حضور جمعیت قابل توجهی از مهاجران از نقاط مختلف کشور، ایران کوچک نامیده میشود و این تنوع جمعیتی یک ظرفیت ارزشمند است که باید با تقویت همدلی، مشارکت اجتماعی و استفاده از توان مردم به فرصتی برای پیشرفت تبدیل شود.
وی مدیران محلات را یکی از مهمترین ارکان تحقق حکمرانی مردمی دانست و گفت: مدیران محلات باید زبان مردم باشند و با گروهها و طیفهای مختلف اجتماعی نشست و ارتباط مستمر داشته باشند و مطالبات مردم را بدون واسطه به مسئولان منتقل کنند.
استاندار البرز تأکید کرد: مدیر محله باید از مسائل و ظرفیتهای محله شناخت دقیق داشته باشد و در حوزههای مختلف اجتماعی، عمرانی، درمانی، سلامت و نیازهای عمومی، زمینه مشارکت مردم را فراهم کند. مردم نباید صرفاً دریافتکننده خدمات باشند، بلکه باید در شناسایی و حل مسائل محله مشارکت فعال داشته باشند.
عبداللهی با اشاره به اقدامات عمرانی محلهمحور افزود: مدیران محلات باید نیازهای عمرانی محله از جمله احداث و بهسازی پارکها، آسفالت معابر، جدولگذاری و سایر مطالبات را شناسایی و پیگیری کنند و برنامه اقدامات عمرانی هر محله نیز به شکل شفاف به اطلاع مردم برسد تا شهروندان بدانند در طول سال چه پروژههایی در محله آنان اجرا خواهد شد.
وی همچنین بر توجه مدیران محلات به حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: موضوع عدالت در سلامت، پزشک خانواده و نظام ارجاع که از سوی رئیسجمهور نیز مورد تأکید قرار گرفته، باید در سطح محلات دنبال شود و مدیران محلات در شناسایی نیازهای درمانی و سلامت مردم و انتقال آن به دستگاههای مسئول نقشآفرینی کنند.
استاندار البرز با قدردانی از همراهی مدیران محلات در حمایت از خانوادههای آسیبدیده از جنگ اخیر خاطرنشان کرد: اگر در محلهای خانوادههای آسیبدیده، خانواده شهدا یا سایر شهروندان از روند رسیدگی به مسائل خود رضایت ندارند، مدیر محله باید موضوع را پیگیری کند تا مسائل با محوریت رضایت مردم حل و فصل شود.
عبداللهی با تأکید بر ضرورت تقویت محوریت مساجد در مدیریت محلات گفت: مسجد باید محور فعالیتهای محله باشد و مدیران محلات ارتباط نزدیک و مستحکمی با هیأت امنای مساجد برقرار کنند.
وی افزود: بسیاری از کارکردهای اجتماعی، فرهنگی، کمکرسانی و تصمیمسازی در سالهای ابتدایی انقلاب از مساجد شکل میگرفت و باید برای احیای این نقش و ارتقای کارکرد مساجد در محلات تلاش کنیم.
استاندار البرز ادامه داد: مدیر محله باید در کنار مسجد، ظرفیت بسیج، مدارس، خیرین، معتمدان و تشکلهای مردمی را نیز فعال کند تا یک شبکه منسجم اجتماعی برای حل مسائل محله شکل گیرد.
عبداللهی با اشاره به در پیش بودن بازگشایی مدارس گفت: مدیران محلات باید در فرصت باقیمانده تا آغاز سال تحصیلی، وضعیت مدارس محله خود را پیگیری کنند و اجرای طرحهای شادابسازی مدارس و طرح شهید عجمیان را با جدیت دنبال کنند تا دانشآموزان سال تحصیلی جدید را در محیطی مناسب آغاز کنند.
وی تابآوری اجتماعی را یکی از موضوعات مهم در شرایط کنونی دانست و اظهار کرد: در مواجهه با بحرانها و شرایط دشوار، جامعهای موفقتر است که تابآوری بیشتری داشته باشد و حضور و مشارکت مردم یکی از عوامل مهم تقویت تابآوری اجتماعی است.
استاندار البرز افزود: مدیران محلات باید در تقویت حضور و مشارکت مردم در صحنه و ایجاد آرامش و انسجام اجتماعی نقشآفرینی کنند و ظرفیتهای محله را برای عبور از شرایط دشوار فعال نگه دارند.
استاندار البرز با بیان اینکه مدیران محلات باید مورد اعتماد، خوشنام، صبور و از جنس مردم باشند، گفت: مدیر محله در واقع فرماندار و استاندار محله است و باید مسائل مردم را بشناسد، پیگیری کند و هر فرد نیازمند را به دستگاه متولی مربوطه متصل کند.
عبداللهی افزود: اگر فردی نیازمند است باید به کمیته امداد معرفی شود، اگر فردی دارای معلولیت است باید به بهزیستی متصل شود و در سایر موضوعات نیز مدیر محله باید مسیر دسترسی مردم به دستگاههای مسئول را تسهیل و روند رسیدگی را تا حصول نتیجه دنبال کند.
وی در پایان با قدردانی از تلاش شبانهروزی مدیران محلات استان گفت: هدف ما ساختن محلاتی امن، بانشاط، مشارکتپذیر و مسئولیتپذیر است و با همراهی مدیران محلات میتوانیم البرز را به استانی تبدیل کنیم که در حوزه اجتماعی و فرهنگی برای سراسر کشور الگو باشد.