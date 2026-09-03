امام جمعه قزوین گفت: شورای عالی راهبردی استان با عضویت حدود ۶۰ نفر از شخصیت‌های ملی و تشکیل هفت تا هشت کمیسیون تخصصی، با هدف تقویت هم‌افزایی، کاهش اختلافات جناحی و پیگیری مسائل راهبردی قزوین فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای قزوین، امام جمعه قزوین در گفت‌وگو با برنامه صف اول شبکه خبر، درباره اهداف و نحوه فعالیت شورای عالی راهبردی استان اظهار کرد: تشکیل این شورا با هدف استفاده از ظرفیت مشورت، تضارب آرا، عطوفت و مهربانی، وطن‌دوستی، تعامل اجتماعی و اتحاد و انسجام انجام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: با وجود حضور شخصیت‌های ارزشمند استان قزوین در سطح ملی، در گذشته هم‌افزایی و ارتباط کافی میان این افراد وجود نداشت؛ ازاین‌رو شورای عالی راهبردی استان با استقبال شخصیت‌های قزوین تشکیل شد.

امام جمعه قزوین گفت: برگزاری دو تا سه نشست نخست شورا، آثار و برکات خوبی از جمله نزدیک‌تر شدن دل‌ها، هماهنگ‌تر شدن دیدگاه‌ها، کاهش اختلافات سیاسی و جناحی و گفت‌وگو برای حل مشکلات راهبردی استان به همراه داشته است.

وی درباره ساختار این شورا نیز توضیح داد: شورای عالی راهبردی استان حدود ۶۰ عضو دارد و قرار است نشست عمومی آن به صورت فصلی برگزار شود. در کنار این صحن عمومی، هفت تا هشت کمیسیون تخصصی نیز تشکیل شده است که اعضا و صاحب‌نظران، حتی خارج از ترکیب اصلی شورا، در آنها حضور می‌یابند و موضوعات تخصصی را بررسی می‌کنند.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین مظفری، نتایج بررسی کمیسیون‌ها در نشست عمومی شورا مطرح می‌شود و در هر جلسه، بر اساس اولویت، یک یا دو موضوع راهبردی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

امام جمعه قزوین با اشاره به ترکیب اعضای شورا اظهار کرد: تلاش شده است شخصیت‌هایی که در سطح ملی مسئولیت داشته یا دارند، در این شورا حضور پیدا کنند. همچنین از مسئولان فعلی استان که در موضوعات مختلف نقش تصمیم‌گیری دارند، برای ارائه توضیحات و پاسخگویی دعوت می‌شود.

وی تأکید کرد: شورای عالی راهبردی استان رویکردی سیاسی و جناحی ندارد و جلسات آن در فضایی دوستانه و با هدف حل مسائل استان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری، شورای عالی راهبردی استان را نهادی مشورتی دانست و گفت: این شورا نسبت به استاندار، مدیران ارشد و امام جمعه، جایگاه مشورتی دارد، اما به دلیل حضور شخصیت‌های اثرگذار و دستیابی به اجماع و وفاق، تصمیم‌ها و مصوبات راهبردی آن می‌تواند در روند تصمیم‌گیری و اجرای امور استان تأثیرگذار باشد.

وی افزود: هرچند مصوبات شورا الزام قانونی ندارد، اعضا اجرای آنها را پیگیری می‌کنند و در صورت انجام نشدن، علت آن را از مسئولان مربوط مطالبه خواهند کرد.