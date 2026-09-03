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این رویداد ملی با استقبال گروههای مختلف سنی همراه شده است و شرکتکنندگان در رشتههایی مانند رجز خوانی و باز و بسته کردن سلاح؛ برای حضور در مراحل شهرستانی، استانی و کشوری رقابت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرمانده سپاه ناحیه ایلام از تشکیل ۱۰۰ تیم، خبر داد و گفت: این تیمها بیشتر به صورت خانوادگی و در قالب نظامی و رجزخوانی است.
سرهنگ هدایت سلیمانیان افزود: مرحله شهرستانی این مسابقات از پانزدهم شهریورماه شروع میشود.
وی اضافه کرد: برگزیدگان مرحله شهرستانی وارد مسابقات استانی و سپس راهی مرحله کشوری میشوند.