این رویداد ملی با استقبال گروه‌های مختلف سنی همراه شده است و شرکت‌کنندگان در رشته‌هایی مانند رجز خوانی و باز و بسته کردن سلاح؛ برای حضور در مراحل شهرستانی، استانی و کشوری رقابت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرمانده سپاه ناحیه ایلام از تشکیل ۱۰۰ تیم، خبر داد و گفت: این تیم‌ها بیشتر به صورت خانوادگی و در قالب نظامی و رجزخوانی است.

سرهنگ هدایت سلیمانیان افزود: مرحله شهرستانی این مسابقات از پانزدهم شهریورماه شروع می‌شود.

وی اضافه کرد: برگزیدگان مرحله شهرستانی وارد مسابقات استانی و سپس راهی مرحله کشوری می‌شوند.