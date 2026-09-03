همزمان با هفته وحدت، هنرنمایی متفاوت یک فوتبالیست کردستانی روی پل معلق آبیدر سنندج جلوه‌ای از مهارت و خلاقیت ورزشی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آرش زارعی، فوتبالیست کردستانی همزمان با هفته وحدت در حرکتی نمایشی و متفاوت، مسیر رفت‌وبرگشت پل معلق آبیدر سنندج را با توپ فوتبال طی کرد.

این فوتبالیست خوش‌تکنیک در تمام طول مسیر بدون توقف به روپایی‌زدن ادامه داد و با حفظ کنترل توپ، مسیر پل معلق را در ارتفاع پشت سر گذاشت.

این حرکت نمایشی، ترکیبی از مهارت تمرکز و حفظ تعادل بود و جلوه‌ای متفاوت از توانمندی فوتبالیست‌های کردستانی را به نمایش گذاشت.