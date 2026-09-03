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سخنگوی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان با بیان اینکه یکی از مصدومان در شرایط وخیم قرار دارد گفت: سایر مصدومان از سطح هوشیاری نرمال برخوردار هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، علیرضا پورسان گفت: عصر امروز، گزارشی مبنی بر وقوع آتشسوزی در خیابان ۲۲ آبان شهرستان لاهیجان به مرکز اورژانس گیلان اعلام شد که بلافاصله آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: بر اساس بررسی کارشناسان اورژانس در محل، چهار نفر در این حادثه دچار سوختگی شده بودند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و مراقبتی، سه نفر از مصدومان توسط آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان پیروز لاهیجان منتقل شدند.
سخنگوی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان همچنین گفت: یک مصدوم نیز با وسیله شخصی به مرکز درمانی منتقل شد.
علیرضا پورسان افزود: طبق آخرین ارزیابیهای انجامشده، مصدومان در نواحی قفسه سینه و صورت دچار سوختگی شدهاند.
وی با بیان اینکه یکی از مصدومان در شرایط وخیم قرار دارد گفت: سایر مصدومان از سطح هوشیاری نرمال برخوردار هستند.