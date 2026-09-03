موسسه ملی بهداشت عمومی بلژیک از ثبت ۲ هزار و ۹۳۵ مورد مرگ بر اثر گرما در این کشور خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بنابر اعلام موسسه ملی بهداشت عمومی بلژیک این آمار مربوط به ۳ موج گرمایی است که از اواسط خرداد تا اواسط مرداد این کشور را فرا گرفت و در مقایسه با تعداد مرگ و میر پیش بینی شده، ۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بلژیک پیش‌تر در بازه زمانی اواسط خرداد تا اواسط تیر، بالاترین میزان مرگ و میر بر اثر گرما را در میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به ثبت رسانده بود.

کارشناسان معتقدند تراکم بالای ساخت‌وساز شهری، در کنار کمبود فضا‌های سبز در شهر‌های بلژیک، در تشدید اثرات موج گرما بر ساکنان این کشور نقش داشته است.