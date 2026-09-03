به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مرتضی شیخ آبادی افزود: ۱۰ نفر از آسیب دیدگان جنایت حمله به سیریک بستری هستند که شمار ۴ تن در بخش آی سی یو و ۶ تن دیگر در بخش جراحی بستری هستند.

در حمله شامگاه سه شنبه دهم شهریور ارتش تروریستی آمریکا به بندر کوهستک سیریک ۵ تن شهید و ۶۸ تن دیگر مجروح شدند.

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