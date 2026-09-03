نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانی و اسلامی از امروز، ۱۲ شهریور، در مصلی امام خمینی (ره) کرج آغاز به کار کرد.

نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانی و اسلامی در کرج آغاز به کار کرد

نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانی و اسلامی در کرج آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، این نمایشگاه با هدف عرضه مستقیم نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر باکیفیت ایرانی و فراهم کردن امکان خرید با قیمت مناسب برای خانواده‌ها برپا شده است.

در این نمایشگاه انواع نوشت‌افزار و ملزومات مورد نیاز دانش‌آموزان با طرح‌ها و مدل‌های متنوع عرضه می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند محصولات مورد نیاز فرزندان خود برای سال تحصیلی جدید را به صورت مستقیم تهیه کنند.

تنوع محصولات، عرضه نوشت‌افزار با طرح‌های ایرانی و اسلامی و قیمت مناسب، از ویژگی‌های این نمایشگاه عنوان شده است.

نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانی و اسلامی تا سوم مهرماه در مصلی امام خمینی (ره) کرج دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۳ از آن بازدید کنند.