نمایشگاه نوشتافزار ایرانی و اسلامی در کرج آغاز به کار کرد
نمایشگاه نوشتافزار ایرانی و اسلامی از امروز، ۱۲ شهریور، در مصلی امام خمینی (ره) کرج آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، این نمایشگاه با هدف عرضه مستقیم نوشتافزار و لوازمالتحریر باکیفیت ایرانی و فراهم کردن امکان خرید با قیمت مناسب برای خانوادهها برپا شده است.
در این نمایشگاه انواع نوشتافزار و ملزومات مورد نیاز دانشآموزان با طرحها و مدلهای متنوع عرضه میشود و خانوادهها میتوانند محصولات مورد نیاز فرزندان خود برای سال تحصیلی جدید را به صورت مستقیم تهیه کنند.
تنوع محصولات، عرضه نوشتافزار با طرحهای ایرانی و اسلامی و قیمت مناسب، از ویژگیهای این نمایشگاه عنوان شده است.
نمایشگاه نوشتافزار ایرانی و اسلامی تا سوم مهرماه در مصلی امام خمینی (ره) کرج دایر است و علاقهمندان میتوانند همهروزه از ساعت ۱۵ تا ۲۳ از آن بازدید کنند.