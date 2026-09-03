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مدیر کل صدا و سیمای آذربایجان شرقی گفت:رویداد ایران جان با هدف نمایش تصویری واقعی از ایران قوی و معرفی ظرفیتهای کمتر دیده شده استانها برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ایوب نصیری در نشست هماندیشی با اصحاب رسانه درباره میزبانی آذربایجانشرقی از رویداد ایران جان، با بیان اینکه ایران جان تاکنون در ۹ استان برگزار شده است گفت: آذربایجان شرقی دهمین استان میزبان این رویداد خواهد بود.
وی گفت: بازخوردهای به دستآمده از دورههای پیشین نشان داده است حتی برخی ساکنان همان استانها نیز از بخشی از زیباییها و ظرفیتهای منطقه خود اطلاع نداشتند و برگزاری این رویداد موجب افزایش شناخت و رغبت برای معرفی قابلیتهای فرهنگی و گردشگری این مناطق شده است.
مدیر کل صدا و سیمای آذربایجانشرقی برخورداری از میراث فرهنگی غنی و مفاخر، علما و چهرههای اثرگذار را از جمله دلایل تاکید استان بر میزبانی ایران جان عنوان کرد.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی تبریز و آذربایجان گفت: هنوز آنگونه که شایسته ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی، دینی و تاریخی استان است، تولیدات رسانهای برای معرفی این خطه نداشتهایم؛ با این حال، نام تبریز و آذربایجان نزد مردم ایران جایگاه ویژهای دارد و تصویر عمومی از این منطقه مثبت است.
نصیری از تدوین سند زیستبوم استان خبر داد و گفت: ۲۲ سرفصل برای ایران جان تعیین شده و کنداکتور برنامههای ملی نیز در حال جمعبندی نهایی است.
مدیر کل صدا و سیمای آذربایجان شرقی با بیان اینکه در ایران جان چالشها و مطالبات آذربایجانشرقی نیز بهصورت دستهبندیشده مطرح خواهد شد گفت: ناترازی انرژی، انتقال آب ارس به تبریز و تکمیل راهگذرهای استان از جمله موضوعاتی است که در قالب گزارشها و گفتگوهای ویژه خبری در شبکه خبر بررسی خواهد شد.
نصیری گفت:برنامههای این رویداد در محورهایی همچون تبریز، هویت دینی، ادبیات و موسیقی، صنعت و معدن، تجارت و صادرات، روایت اقتدار استان، شهدای شاخص، مفاخر و مشاهیر، دانشگاهها و دانشبنیانها، میراث فرهنگی و گردشگری، اماکن تاریخی، کشاورزی، محیط زیست، ورزش، زنان و خانواده، نهاد روحانیت، نسبت امام راحل و امام شهید با استان، ویژند شهرستانها، شعار سال و چالشها و مزیتهای استان تدوین شده است.
نعمت الله پایان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی نیز در این نشست گفت: آذربایجانشرقی و تبریز قهرمان تنها یک جغرافیای ممتاز نیست بلکه نگین درخشان تاریخ، ادب و فرهنگ ایرانی است.
وی با اشاره به ظرفیتها و اولین های استان گفت: ۹ ظرفیت برای معرفی آذربایجانشرقی در ایران جان توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شده و هدف این است که در مدت کوتاه برگزاری رویداد، مجموعهای از ظرفیتهای استان به مخاطبان معرفی شود.
پایان ایران جان را فرصتی ارزشمند برای معرفی تبریز و آذربایجان به ایران و جهان دانست و افزود: ممکن است سالها طول بکشد تا چنین فرصتی دوباره فراهم شود؛ بنابراین باید از این ظرفیت برای معرفی شایسته آذربایجانشرقی استفاده کرد.
وی در پایان از رسانههای استان خواست صدا و سیمای آذربایجانشرقی را در برگزاری هرچه بهتر این رویداد همراهی کنند.
گفتنی است در پایان این نشست اصحاب رسانه آذربایجانشرقی نیز دیدگاهها، پیشنهادها و ایدههای خود را درباره نحوه برگزاری و پوشش رویداد ایران جان مطرح کردند و بر ضرورت همافزایی رسانههای استان در معرفی ظرفیتها و مطالبات آذربایجانشرقی تاکید شد.
ایران جان یک رویداد ابتکاری رسانه ملی با هدف معرفی ظرفیتهای استانهای کشور است که تلاش میکند تصویری جامع از هویت، فرهنگ، تاریخ، توانمندیهای اقتصادی، اجتماعی، گردشگری و ظرفیتهای کمتر دیدهشده هر استان ارائه کند. این رویداد تاکنون در ۹ استان برگزار شده و آذربایجانشرقی از ۲۴ تا ۳۰ شهریور، دهمین میزبان ایران جان خواهد بود.