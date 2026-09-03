جانبازان شیمیایی سردشت به‌زودی می‌توانند بدون سفرهای طولانی، از طریق طرح تله‌مدیسین به خدمات تخصصی در حوزه‌های تنفسی، چشم‌پزشکی و مشاوره‌های پزشکی دسترسی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی از راه‌اندازی تله مدیسین برای خدمت درمانی به جانبازان شیمیایی شهرستان سردشت خبر داد.

مهدی حداد در جلسه شورای پدافند غیرعامل آذربایجان‌غربی که با محوریت بررسی مسائل پدافندی و درمانی جانبازان شیمیایی در شهرستان سردشت برگزار شد، افزود: با توجه به رویکرد استاندار آذربایجان‌غربی مبنی بر حمایت ویژه از جامعه ایثارگری و ارتقای دسترسی آنان به خدمات تخصصی درمانی، تمامی تلاش‌ها برای استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین برای کاهش آلام جانبازان شیمیایی به کار گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: سال‌ها پس از روز‌های سخت دفاع مقدس، جانبازان شیمیایی سردشت همچنان با آثار و پیامد‌های ناشی از حملات شیمیایی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از همین رو، تسهیل دسترسی این عزیزان به خدمات تخصصی درمانی به یکی از اولویت‌های حوزه سلامت و پدافند غیرعامل استان آذربایجان‌غربی تبدیل شده است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس مصوبه شورای پدافند غیرعامل استان و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی، طرح تله‌مدیسین (پزشکی و مراقبت از راه دور) در شبکه درمان سردشت راه‌اندازی می‌شود.

وی در رابطه با این طرح توضیح داد: با اجرای طرح تله مدیسین، جانبازان شیمیایی سردشت می‌توانند بدون تحمل سفر‌های طولانی و دشوار، از خدمات تخصصی پزشکی در حوزه‌هایی همچون مراقبت‌های تنفسی، چشم‌پزشکی و مشاوره‌های تخصصی بهره‌مند شوند؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از دغدغه‌های درمانی آنان و خانواده‌هایشان را کاهش دهد.

حداد خاطر نشان کرد: اجرای این طرح، گامی عملی در مسیر تکریم ایثارگران و استمرار مراقبت‌های تخصصی از جانبازانی است که سال‌ها پس از پایان جنگ، همچنان آثار آن دوران را با خود به همراه دارند.