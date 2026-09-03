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عرضه سوخت آزاد در دهگلان با دستور دادستان و حضور دستگاههای نظارتی رصد شد طرحی که نشان داد با مدیریت و نظارت میتوان دسترسی مردم به سوخت آزاد را تا ساعات بیشتری حفظ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با دستور دادستان و حضور دستگاههای نظارتی کارتهای آزاد جایگاهها رصد و نحوه توزیع سوخت بررسی شد.
نتیجه قابل توجه بود امروز برخلاف روزهای گذشته، سوخت آزاد تا ساعتهای میانی روز همچنان در جایگاه عرضه میشد.
جایگاهداران میگویند مشکل کمبود بنزین نیست محدودیت کارتها و نحوه توزیع، تعیینکننده است.
این طرح نشان داد با نظارت و مدیریت دقیقتر، میتوان دسترسی مردم به سوخت آزاد را عادلانهتر و روانتر کرد.
اما مطالبه مردم همچنان پابرجاست اگر سوخت وجود دارد و با نظارت میتوان عرضه را تا ظهر ادامه داد چرا کارت آزاد باید پیش از ساعت ۱۱ خالی شود؟
پاسخ به این پرسش و استمرار نظارت میتواند اعتماد مردم به نحوه توزیع سوخت را بیشتر کند.