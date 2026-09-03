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رئیس اداره محیط زیست شهرستان آستارا با اعلام مهار آتش سوزی بخشی از درختان کاج باغ پرندگان این شهرستان گفت: علت وقوع آتشسوزی و میزان خسارت احتمالی هنوز مشخص نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، محمدرضا سلامی گفت: پس از اعلام وقوع آتشسوزی، نیروهای اداره محیط زیست، اداره منابع طبیعی، آتشنشانی و همیاران طبیعت آستارا در محل حادثه حضور یافته و عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.
وی افزود: بر اساس گزارشهای اولیه، این آتشسوزی در ۲ هکتار از درختان کاج محدوده باغ پرندگان رخ داده است و عملیات برای جلوگیری از گسترش حریق انجام شد.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان آستارا گفت: علت وقوع آتشسوزی و میزان خسارت احتمالی هنوز مشخص نیست و موضوع پس از بررسی کارشناسان و دستگاههای مسئول اعلام خواهد شد.