میدان شهدای اراک صحنه حضور حماسی مردم در حمایت از ایران و رهبری
مردم اراک با حضور گسترده و حماسی در میدان شهدا، با سر دادن شعارهای وحدتآفرین، حمایت خود را از ایران اسلامی و رهبری انقلاب اعلام کردند و بر ایستادگی و انسجام ملی در برابر تهدیدها تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
میدان شهدای اراک بار دیگر صحنه حضور پرشور مردم بود؛ جایی که اقشار مختلف مردم با حضور در این اجتماع، حمایت خود را از ایران اسلامی و رهبری انقلاب به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این تجمع با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی، بر حفظ وحدت و انسجام ملی و دفاع از عزت و استقلال کشور تأکید کردند.
مردم اراک همچنین با تأکید بر همبستگی و ایستادگی در برابر تهدیدها، حمایت خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبری اعلام کردند.
این حضور حماسی بار دیگر جلوهای از همدلی و وحدت مردم اراک در حمایت از ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.