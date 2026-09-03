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محمد اصفهانی خواننده تیتراژ مجموعه تاریخی «نگین ارباب» شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بزم صدای محمد اصفهانی این بار قرار است روی قاب یک روایت تاریخی بنشیند، خواننده محبوبی که صدایش برای مخاطبان خاطرهساز شده و تیتراژ مجموعه های مختلف را با امضای منحصربهفرد خود ماندگار کرده است، این بار ترانه تیتراژ مجموعه تاریخی «نگین ارباب» را میخواند.
«نگین ارباب» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیهکنندگی سیدحامد حسینی، از تولیدات مرکز سیمافیلم است.
حضور محمد اصفهانی در جایگاه خواننده تیتراژ، حالوهوای متفاوتی به این اثر بخشیده است، صدایی که پیش از این نیز در تیتراژ آثار مختلف تلویزیونی با مخاطبان همراه شده و حالا قرار است با «نگین ارباب» رنگ و بویی تاریخی و معنوی به خود بگیرد.
این مجموعه تاریخی همچنین میزبان جمعی از بازیگران و هنرمندان شناختهشده است.