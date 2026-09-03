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استاندار گیلان گفت: ادامه وضعیت موجود قابل قبول نیست و باید با جمعبندی علمی مطالعات، تعیین مدل تأمین مالی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، راهکار عملیاتی مدیریت پسماند استان مشخص شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حقشناس عصر امروز در نشست بررسی عمدهترین چالشهای زیستمحیطی استان با حضور فعالان و سازمانهای مردمنهاد حوزه توسعه سبز، داوود دانشجعفری وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از مسئولان در سالن غدیر استانداری، با بیان اینکه مسئله پسماند گیلان نیازمند تصمیم عملیاتی است، گفت: مطالعات مختلفی در این حوزه انجام شده و اکنون باید این مطالعات در دانشگاه گیلان جمعبندی و ارزیابی شود تا نتیجهای روشن و قابل اجرا برای تصمیمگیری نهایی ارائه شود.
وی با تأکید بر اینکه حل معضل پسماند را نمیتوان بیش از این به تعویق انداخت، افزود: در کنار انتخاب روش مناسب، باید مدل تأمین منابع مالی نیز مشخص باشد و ظرفیت بخش خصوصی و شیوههای مشارکتی برای اجرای طرحهای مدیریت پسماند مورد بررسی قرار گیرد.
استاندار گیلان با اشاره به تجربه سایر استانها و کشورهای مختلف در مدیریت پسماند گفت: باید با استفاده از تجربههای موفق و متناسب با شرایط گیلان، روشی انتخاب شود که از نظر علمی، اقتصادی و اجرایی قابلیت تحقق داشته باشد.
حقشناس ادامه وضعیت فعلی برخی محلهای دفن زباله را تهدیدی برای محیط زیست استان دانست و افزود: تفکیک پسماند خشک و مدیریت و تبدیل پسماندتر به مواد قابل استفاده، از ظرفیتهایی است که باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد تا حجم زباله ورودی به مراکز دفن کاهش یابد.
وی همچنین بر رعایت استانداردهای فنی و تکمیل فرآیندهای قانونی طرحهای مدیریت پسماند تأکید کرد و گفت: با ایجاد زیرساختهای لازم و اجرای اصولی فرآیندهای مدیریت زباله میتوان بخش قابل توجهی از پسماند را از چرخه دفن خارج کرد.
احیای تالابها با برنامه جامع، نه اقدامات مقطعی
استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود، فاضلاب و رسوبات را در کنار مسئله آب از مهمترین عوامل تهدیدکننده تالابهای استان برشمرد و گفت: مسئله تالابهای گیلان را نمیتوان صرفاً به کمبود آب محدود کرد؛ ورود فاضلابهای انسانی و صنعتی و همچنین رسوبات، ظرفیت و حیات تالابها را تحت تأثیر قرار داده و برای هر یک از این عوامل باید برنامه مشخصی وجود داشته باشد.
حقشناس با بیان اینکه گیلان از منابع آبی قابل توجهی برخوردار است، افزود: باید به شکل علمی مشخص شود کاهش عمق و ظرفیت تالابها ناشی از چه عواملی است و سهم ورود رسوبات، فاضلاب و سایر عوامل در این وضعیت چقدر است؛ زیرا اقدامات مقطعی نمیتواند به احیای پایدار تالابها منجر شود.
وی با اشاره به تجربه احیای دریاچه ارومیه، بر استفاده از تجربههای ملی در این زمینه تأکید کرد و گفت: برای احیای تالابهای گیلان باید مسئول مشخص و دغدغهمندی تعیین شود تا با استفاده از ظرفیتهای ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی، اجرای برنامه احیا را به صورت مستمر دنبال کند.
استاندار گیلان همچنین جلوگیری از ورود فاضلاب و رسوبات به رودخانهها و تالابها را از الزامات احیای این زیستبومها دانست و تأکید کرد: دستگاههای متولی منابع آب و رودخانهها باید در چارچوب وظایف قانونی خود، اقدامات لازم را برای کاهش ورود رسوبات و آلایندهها انجام دهند.
تصفیهخانه بدون تکمیل شبکه فاضلاب کافی نیست
حقشناس در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای فاضلاب استان گفت: تصفیهخانه فاضلاب شرق بندرانزلی با ظرفیت حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانهروز آماده بهرهبرداری شده و تصفیهخانه فاضلاب صومعهسرا نیز با ظرفیت حدود ۶ هزار مترمکعب در حال تکمیل است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه تصفیهخانهها باید همزمان با تکمیل شبکههای جمعآوری فاضلاب دنبال شود، افزود: صرف ساخت تصفیهخانه نمیتواند مشکل را به صورت کامل برطرف کند و برای استفاده از ظرفیت ایجادشده، شبکههای جمعآوری باید تکمیل و به تصفیهخانهها متصل شوند.
استاندار گیلان خاطرنشان کرد: بخشی از زیرساختهای مورد نیاز تصفیه فاضلاب در استان ایجاد شده و اکنون باید تکمیل شبکههای جمعآوری در مناطق شهری و مسکونی با جدیت دنبال شود تا این ظرفیتها به طور کامل در خدمت کاهش آلودگی رودخانهها، تالابها و محیطزیست گیلان قرار گیرد.