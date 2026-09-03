به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس اداره اوقاف گرگان، گفت: همزمان با هفته وقف وبا هدف حمایت از دانش آموزان کم برخوردار طرح های قرار دوازدهم و «مهر تحصیلی» در گرگان اجرا شد.

غلامرضا بهادر فر افزود: با اجرای این طرحها بیش از ۲۲۰۰ قلم نوشت‌افزار و ۷۰ بسته حمایتی بین دانش آموزان و خانواده ها توزیع شد .

۲۱ طرح دهیاری بخش مرکزی با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان در روستای چپاقلی شهرستان ترکمن افتتاح یا ساخت آن آغاز شد.

جهادگران درمانی به اهالی روستای صحنه سفلی آق قلا خدمات درمانی رایگان ارائه کردند .

رزمایش اردوهای جهاد گران فاطمی در شهرهای گنبدکاووس و آق قلا آغاز شد.