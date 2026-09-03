مردم مهاباد در قرار شبانه خود، با محکومیت تجاوز مجدد آمریکا به خاک کشورمان، بر ایستادگی در برابر دشمن و پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مردم مهاباد در قرار شبانه خود، با محکومیت تجاوز مجدد آمریکا به خاک کشورمان، بر ضرورت ایستادگی و پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح به اقدامات متجاوزانه تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با سردادن شعار‌های ضد استکباری، ضمن اعلام حمایت از نیرو‌های مسلح، جنایات و تجاوزات صورت‌گرفته علیه مردم بی‌گناه را محکوم کردند.

مردم مهاباد همچنین با تأکید بر همبستگی و وحدت ملی، ایستادگی در برابر دشمنان و دفاع از تمامیت ارضی کشور را وظیفه‌ای همگانی دانستند و خواستار پاسخ کوبنده به تجاوزات دشمن شدند.