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مردم مهاباد در قرار شبانه خود، با محکومیت تجاوز مجدد آمریکا به خاک کشورمان، بر ایستادگی در برابر دشمن و پاسخ قاطع نیروهای مسلح تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مردم مهاباد در قرار شبانه خود، با محکومیت تجاوز مجدد آمریکا به خاک کشورمان، بر ضرورت ایستادگی و پاسخ قاطع نیروهای مسلح به اقدامات متجاوزانه تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع با سردادن شعارهای ضد استکباری، ضمن اعلام حمایت از نیروهای مسلح، جنایات و تجاوزات صورتگرفته علیه مردم بیگناه را محکوم کردند.
مردم مهاباد همچنین با تأکید بر همبستگی و وحدت ملی، ایستادگی در برابر دشمنان و دفاع از تمامیت ارضی کشور را وظیفهای همگانی دانستند و خواستار پاسخ کوبنده به تجاوزات دشمن شدند.