فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری دو سارق کابل برق و مخابرات و کشف ۱۸ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ ابوالحسن مزارعی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق و مخابرات در این شهرستان، بررسی موضوع برای دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران دایره تجسس کلانتری ۱۱ روزبه پس از حضور در صحنه سرقت با بررسی میدانی و سرنخ‌های به دست آمده موفق به شناسایی دو سارق کابل برق و مخابرات شدند و با بکارگیری شگرد‌های پلیسی و هماهنگی قضایی آنها را دستگیر کردند.

سرهنگ مزارعی بیان کرد: متهمین در تحقیقات صورت گرفته به ۱۸ فقره سرقت اعتراف کردند و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد از شهروندان خواست با رعایت نکات امنیتی و توجه به هشدار‌های انتظامی در صورت مشاهده موارد مشکوک با شماره ۱۱۰ تماس و سریعا موضوع را گزارش دهند.