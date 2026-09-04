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فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری دو سارق کابل برق و مخابرات و کشف ۱۸ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ ابوالحسن مزارعی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق و مخابرات در این شهرستان، بررسی موضوع برای دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
او افزود: ماموران دایره تجسس کلانتری ۱۱ روزبه پس از حضور در صحنه سرقت با بررسی میدانی و سرنخهای به دست آمده موفق به شناسایی دو سارق کابل برق و مخابرات شدند و با بکارگیری شگردهای پلیسی و هماهنگی قضایی آنها را دستگیر کردند.
سرهنگ مزارعی بیان کرد: متهمین در تحقیقات صورت گرفته به ۱۸ فقره سرقت اعتراف کردند و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی فیروزآباد از شهروندان خواست با رعایت نکات امنیتی و توجه به هشدارهای انتظامی در صورت مشاهده موارد مشکوک با شماره ۱۱۰ تماس و سریعا موضوع را گزارش دهند.