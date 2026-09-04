نماینده مردم جهرم و خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از غار سنگ‌شکنان جهرم بر ضرورت مقاوم‌سازی و حفاظت اصولی از این اثر تاریخی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به توافق انجام‌شده با وزیر میراث فرهنگی برای حضور تیم کارشناسی این وزارتخانه در شهرستان جهرم گفت: با حضور معاونان و بدنه کارشناسی وزارت میراث فرهنگی، بازدید میدانی از غار سنگ‌شکنان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین غارهای دست‌کند جهان انجام شد و ابعاد مختلف این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: مقاوم‌سازی غار، بررسی فضای پیرامونی و حفاظت از ظرفیت‌های طبیعی آن از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که اگر بخواهیم این مجموعه را در مسیر ثبت جهانی قرار دهیم، نخستین گام، انجام مطالعات و اقدامات لازم برای مقاوم‌سازی آن است.

رضایی بیان کرد: هرگونه مداخله فردی و شخصی در این اثر باید مطلقاً ممنوع باشد و اقدامات مربوط به حفاظت، مرمت و مقاوم‌سازی باید بر اساس یک طرح جامع کارشناسی، با نگاه فنی و تخصصی و زیر نظر وزارت میراث فرهنگی انجام شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی غار سنگ‌شکنان گفت: پس از جمع‌بندی بررسی‌های میدانی، باید به سمتی حرکت کنیم که در کنار حمایت‌های دولت از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای نگهداری و توسعه این مجموعه و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای جذب گردشگران استفاده شود.

نماینده مردم جهرم و خفر ادامه داد: اطمینان دارم اگر غار سنگ‌شکنان به‌درستی معرفی و ظرفیت‌های آن برای سرمایه‌گذاران تبیین شود، این اثر می‌تواند به یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری کشور تبدیل شود و روزانه میزبان هزاران گردشگر از نقاط مختلف کشور و در طول سال پذیرای میلیون‌ها گردشگر باشد.

رضایی کوچی در پایان تأکید کرد و گفت: در جمع‌بندی این بازدید، موضوع مقاوم‌سازی غار باید در اولویت نخست قرار گیرد و پس از آن، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در کنار حمایت‌های دولتی دنبال شود تا بتوانیم این اثر ارزشمند را به شکل اصولی حفظ و از ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی آن بهره‌برداری کنیم.