به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و درخواست‌های مردمی، ماموران انتظامی شهرستان یزد طرح شناسایی معتادان مواد مخدر را در شهرستان اجرا کردند.فرمانده انتظامی شهرستان یزد گفت: ماموران در این طرح ۹۴ معتاد تابلو را دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای بازپروری تحویل کمپ دادند.

سرهنگ شفیعی افزود: طرح‌های پاکسازی نقاط جرم خیز توسط پلیس ادامه دارد.