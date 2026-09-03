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فرمانده انتظامی شهرستان یزد از اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و دستگیری ۹۴ نفر معتاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و درخواستهای مردمی، ماموران انتظامی شهرستان یزد طرح شناسایی معتادان مواد مخدر را در شهرستان اجرا کردند.فرمانده انتظامی شهرستان یزد گفت: ماموران در این طرح ۹۴ معتاد تابلو را دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای بازپروری تحویل کمپ دادند.
سرهنگ شفیعی افزود: طرحهای پاکسازی نقاط جرم خیز توسط پلیس ادامه دارد.