به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی سازمان آتش‌ نشانی مشهد گفت: حادثه برای یک کارگر در شهرک سنگبری‌ های تپه‌ سلام (جاده مشهد-فریمان)، دیروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای نجات تخصصی از ایستگاه ۹ شهدا به محل اعزام شدند.

سرآتشیار معین رضا فرخنده افزود: با توجه به ارتفاع حدود ۵ متری محل حادثه، همکاران آتش‌نشان با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد در ارتفاع، موفق شدند مصدوم را به‌صورت کنترل‌شده و ایمن به سطح زمین منتقل کنند.

,وی ادامه داد: مصدوم بلافاصله پس از انتقال، برای اقدامات درمانی فوری در اختیار عوامل اورژانس ۱۱۵ قرار گرفت.