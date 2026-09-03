پخش زنده
امروز: -
حادثه گیر کردن پای کارگر بین دستگاه سنگبری در شهرک سنگبری های تپه سلام (جاده مشهد-فریمان)، منجر به قطع پای راست وی از ناحیه مچ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد گفت: حادثه برای یک کارگر در شهرک سنگبری های تپه سلام (جاده مشهد-فریمان)، دیروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای نجات تخصصی از ایستگاه ۹ شهدا به محل اعزام شدند.
سرآتشیار معین رضا فرخنده افزود: با توجه به ارتفاع حدود ۵ متری محل حادثه، همکاران آتشنشان با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد در ارتفاع، موفق شدند مصدوم را بهصورت کنترلشده و ایمن به سطح زمین منتقل کنند.
,وی ادامه داد: مصدوم بلافاصله پس از انتقال، برای اقدامات درمانی فوری در اختیار عوامل اورژانس ۱۱۵ قرار گرفت.