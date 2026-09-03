به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵، در نشست صمیمی با جمعی از فعالان محیط زیست و استادان و صاحب‌نظران این حوزه، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات اساتید و فعالان محیط زیستی کشور، اظهار داشت: باور و اعتقاد من این است که اگر در نحوه مواجهه با محیط زندگی و منابع طبیعی، نگاه متعادل، عادلانه و مبتنی بر ظرفیت‌های سرزمینی نداشته باشیم، طبیعت واکنش خود را نشان خواهد داد و هزینه‌های سنگینی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت بازنگری در الگو‌های توسعه کشور، اظهار داشت: در دوره‌های گذشته به توسعه متوازن و ظرفیت‌های سرزمینی به اندازه کافی توجه نشده است؛ به‌ویژه در تهران و پیرامون آن، حجم قابل توجهی از بارگذاری جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و خدماتی در محدوده‌ای جغرافیایی متمرکز شده که تناسب آن با ظرفیت منابع آب، انرژی، محیط زیست و زیرساخت‌های موجود محل تأمل جدی است.

پزشکیان افزود: نمی‌توان بدون توجه به ظرفیت‌های منابع پایه، بارگذاری جمعیتی و فعالیتی را در یک منطقه افزایش داد و انتظار داشت که این عدم تعادل در بلندمدت بدون پیامد باقی بماند. اصلاح این رویکرد باید در دستور کار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور قرار گیرد.

رئیس جمهور با اشاره به وقوع پدیده‌هایی همچون سیل، طوفان، فرونشست زمین و سایر مخاطرات طبیعی، خاطرنشان کرد: بخشی از تشدید این مخاطرات، حاصل نحوه مداخله و بهره‌برداری نادرست و در واقع ظلم به طبیعت است و باید این روند را اصلاح کنیم.

رئیس‌جمهور در ادامه به برخی اقدامات و سیاست‌های دولت در حوزه محیط زیست اشاره کرد و گفت: جلوگیری از صدور مجوز برای استقرار صنایع آب‌بر در مناطق مرکزی کشور، توجه جدی به ملاحظات محیط زیستی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله به دلیل رعایت الزامات و ملاحظات محیط زیستی، از جمله رویکرد‌های دولت در این زمینه بوده است.

پزشکیان همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، را از برنامه‌های مهم دولت دانست و اظهار داشت: توسعه ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر و حرکت به سمت افزایش سهم انرژی‌های پاک، در کنار مدیریت مصرف انرژی، از الزامات عبور از ناترازی انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است.

رئیس جمهور با اشاره به توسعه نیروگاه‌ها و سامانه‌های خورشیدی، بر ضرورت نگاه جامع به زنجیره بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها تأکید کرد و گفت: باید برای افزایش بهره‌وری سامانه‌های خورشیدی بویژه در زمینه مصرف آب برای شست‌وشوی پنل‌ها، راهکار‌های علمی و فناورانه از جمله کشت گونه‌های مناسب و گیاهان دارویی را بررسی و اجرا کرد.

رئیس‌جمهور آموزش و فرهنگ‌سازی را یکی از ارکان اصلی اصلاح الگوی مصرف و حفاظت از محیط زیست دانست و گفت: اگر برای آموزش صحیح نسل آینده سرمایه‌گذاری کنیم، در حقیقت برای آینده کشور سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.

دکتر پزشکیان افزود: اگر کودکان و نوجوانان از ابتدا با مفاهیم حفاظت از محیط زیست، مصرف بهینه آب و برق، مدیریت انرژی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال منابع طبیعی آشنا نشوند، حتی با صرف هزینه‌های سنگین در بخش‌های مختلف محیط زیست، ممکن است نسل‌های آینده دوباره همان منابع را تخریب کنند.

رئیس جمهور تأکید کرد: فرهنگ حفاظت از محیط زیست باید از مدرسه آغاز شود و آموزش نحوه صحیح مصرف آب، برق، گاز و سایر منابع، باید بخشی از فرآیند تربیتی و آموزشی دانش‌آموزان باشد.

تعیین اولویت برای مصارف بازچرخوانی آب، لزوم نقش‌آفرینی فعالان محیط زیست در حوزه کشاورزی و بهره‌وری مصرف آب، ضرورت توجه به معادن و عدم استخراج بی‌رویه منابع، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و طرح محله محوری و مسجد محوری در مسائل زیست محیطی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله پهپاد‌ها به منظور رصد منابع طبیعی و محیط زیست به صورت لحظه‌ای و کاهش مخاطرات برای محیط بانان، از دیگر محور‌های مهم سخنان رئیس جمهور در این نشست بود.

پزشکیان همچنین با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره نگاه امنیتی به فعالان محیط زیست اظهار داشت: اگر سیاست‌ها، اهداف و اقدامات فعالان و تشکل‌های محیط زیستی شفاف و روشن باشد و مشخص باشد که چه هدفی دنبال می‌شود، می‌توان با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، مسیر قانونی فعالیت را فراهم کرد.

رئیس جمهور تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول در صورت وجود شفافیت و چارچوب روشن فعالیت، نه‌تنها مانع فعالیت‌های قانونی و مسئولانه محیط زیستی نخواهند شد، بلکه زمینه همکاری و حمایت از آنها را نیز فراهم می‌کنند.

پزشکیان خاطرنشان کرد: محیط زیست نیز از ارکان امنیت ملی و اجتماعی کشور است و حفاظت از منابع طبیعی باید در همین چارچوب مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جمهور خطاب به فعالان و صاحب‌نظران حوزه محیط زیست اظهار داشت: دولت آمادگی دارد بستر لازم را برای استفاده از طرح‌ها، ایده‌ها و ابتکارات فعالان و متخصصان محیط زیست فراهم کند و از راهکار‌های علمی و عملیاتی که بتواند به حل مسائل واقعی کشور کمک کند، حمایت خواهد کرد.

پزشکیان تأکید کرد: حل مسائل محیط زیستی کشور نیازمند هم‌افزایی دولت، دانشگاه، بخش خصوصی، نهاد‌های مدنی و مردم است و باید از این ظرفیت مشترک برای حرکت به سمت حکمرانی پایدار، توسعه متوازن و صیانت از منابع کشور برای نسل‌های آینده استفاده کرد.

در این نشست آقایان رضا مکنون، محمد درویشی، افشین دانه کار، محمد نصراللهی الموتی، ایمان ابراهیمی، مهدی شیرخانی، پوریا سپهوند، علی بیت اللهی، اشکان اشعریون، سید آرش حسینی میلانی و خانم‌ها نغمه مبرقعی و مریم شهبازی از اساتید و فعالین حوزه محیط زیست کشور به بیان نظرات، دغدغه‌ها و پیشنهادات خود در حوزه مسائل محیط زیستی پرداختند.