مردم پرشور و ولایتمدار کهگیلویه و بویراحمد در موج ۱۸۶ اجتماع شبانه، بار دیگر با حضور گسترده در خیابان‌ها گرد هم آمدند و با سر دادن شعارهای حماسی و ضداستکباری، بر عزم خود برای ایستادگی در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مردم این خطه از کشورمان در شب ۱۸۶ از سلسله اجتماع‌های شبانه خود، بار دیگر با حضور گسترده در خیابان‌ها و میادین، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و ایستادگی مردمی را به نمایش گذاشتند و با سر دادن شعارهای حماسی و ضداستکباری، بر تداوم مقاومت و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.