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نایبرئیس شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران در حال مذاکره با دولت برای ورود به حوزه معیشت، انرژی و سلامت است و با استفاده از ظرفیت میادین و فروشگاههای شهروند و کاهش واسطهها، امکان عرضه کالا با ۲۵ درصد زیر قیمت بازار وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پرویز سروری گفت: شهرداری اعلام آمادگی کرده و دولت هم واکنش مثبتی نشان داده است. بحث معیشت، انرژی و سلامت موضوعاتی است که ما الان با دولت در حال مذاکره هستیم که بتوانیم در این زمینه هم به دولت کمک کنیم که اقلام با قیمتهای پایینتری به دست مردم برسد.
سروری در پاسخ به این سؤال که شهرداری در بحث معیشت و کالا چه اقدامی میتواند انجام دهد؟ اظهار کرد: الان ما هم میادین تره بار را داریم، هم فروشگاههای شهروند را داریم و هم تجربه خوبی را در دولت قبلی یک بار آزمایش کردیم و پاسخ مثبتی گرفتیم که بتوانیم با حذف واسطهها یا کاهش آنها، قیمت را حداقل ۲۵ درصد زیر قیمتهای موجود در بازار به دست مردم برسانیم.
وی افزود: این امکان در دست ما وجود دارد. سامانه خوبی را برای این موضوع آماده کردیم. این سامانه یک بار زیر بار رفته و پاسخ مثبتی داده است. من فکر میکنم شهرداری تهران با ظرفیتهای عظیمی که دارد حتماً میتواند در این زمینه اقداماتی انجام دهد.
سروری درباره حوزه سلامت نیز گفت: در بحث سلامت هم ما از ظرفیتهای موجود میتوانیم استفاده کنیم و به نوعی شرایط را در زمان جنگ که با مشکلاتی مواجه هستیم، کاهش دهیم.
وی ادامه داد: حالا این موضوعات، چون باید به قطعیت برسد، بعد از قطعیت به صورت رسمی اعلام میشود. البته شهردار تهران خبر اولیه را اعلام کرده که ما در بحث معیشت، انرژی، سلامت و موضوعات اینچنینی با دولت وارد گفتوگو شدهایم و میشود گفت اقدامات اولیه دارد صورت میگیرد و به صورت ریزتر، وقتی به جمعبندی رسید اعلام خواهد شد.
مصوبه پناهگاهها برای افزایش تابآوری تهران
سروری درباره مصوبه پناهگاهها نیز گفت: ما مصوبهای هم جدیداً برای موضوع پناهگاهها داشتیم که به نظر من اقدام نسبتاً خوبی بود که دارد تابآوریهای آینده ما را افزایش میدهد و کاهش آسیبها و خدایی نکرده تلفات انسانی را بتوانیم با برنامه دقیقتر زمینهسازی کنیم.
وی افزود: طبیعتاً باید امکانات مناسبتری را از نظر تجهیزات آماده و تهیه کنیم و در عرصههای دیگر هم کمک شود.
نایبرئیس شورای شهر تهران درباره جزئیات مصوبه پناهگاهها و اینکه این مصوبه به کجا رسید؟ گفت: در هفتههای گذشته در دستور بود و روشن شد. مهمترین موضوع این است که ما اولاً به ظرفیتهای موجود توجه کنیم، ثانیاً ظرفیتهای جدیدی را تولید کنیم.
وی توضیح داد: الان ما هم در خود شهرداری و هم در سازمانها، نهادهای دولتی، خصوصی و مجموعههای مردمنهاد، ظرفیتهای موجودی داریم که با تجهیز آنها و یک مقدار تقویت آنها میتوانیم در زمان جنگ از آن استفاده کنیم.
سروری افزود: البته من همچنان معتقدم که یکی از نکات مهم در موضوع پناهگاه، بحث هشدارهاست. بالاخره مردم باید هشدار بهشان داده شود که در پدافند هستند و این موضوع هم متولیانی دارد و آنها هم دارند روی این موضوع برنامهریزی میکنند که ما بتوانیم هشدار مناسب را به مردم بدهیم که مردم بتوانند خودشان را به پناهگاهها برسانند.
وی درباره ایجاد سیستم هشدار در شهر نیز اظهار کرد: در خصوص سیستم هشدار، هشدار جزو وظایف شهرداری نیست و، چون امکانات این اقدام را نیروهای مسلح دارند، طبیعتاً باید با همکاری نیروهای مسلح ما بتوانیم در این زمینه اقدام کنیم.
استفاده از ظرفیت مترو و فضاهای امن منازل
نایبرئیس شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری باید کاری کند که این پناهگاهها به درد مردم بخورد؛ چون مردم یک زمانی را میخواهند تا بروند به پناهگاه برسند و بحث این است که کلاً ما باید نگاه به شهرداری را مبتنی بر تابآوری شهری ایجاد کنیم.
وی افزود: مردم در خانههای خودشان امکاناتی دارند. آنهایی که مجتمعهای بزرگ هستند، پارکینگهای امنی دارند، آنها باید تجهیز شود، به نوعی که در زمان هشدار بتوانند خودشان را در آن محل برسانند.
سروری گفت: حتی در واحدهایی که مردم در آن مستقر هستند میشود قسمتی از آن را به شکلی برنامهریزی کرد که بتواند مقاومت بیشتری داشته باشد و افراد خانواده بتوانند از آن محل استفاده کنند.
ضرورت توجه به پناهگاه در ساختوسازهای شهری
نایبرئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه این امکانات در همه جا وجود ندارد، اظهار کرد: ما در همه جا مترو نداریم. مردمی که تا مترو فاصله زیادی دارند، طبیعتاً نمیتوانند از مترو استفاده کنند. در بعضی از مناطق ما، اصلاً نهادها و دستگاههای دولتی هم نیست که آنها خودشان را برسانند.
وی ادامه داد: طبیعتاً ما باید از ظرفیت موجود استفاده کنیم. مثلاً مساجد ما خیلی برای این کار مناسب نیستند؛ یعنی خیلی مقاوم نیستند که بتوانیم بگوییم مردم به مساجد پناه ببرند.
سروری تأکید کرد: ظرفیتهایی که میتواند به نوعی اهداف ما را در بحث پناهگاه تأمین کند باید استفاده کنیم. به این دلیل در آنجا مصوب شد که شهرداری طراحی و برنامهریزی مناسب را برای ساختوسازهایی که انجام میدهد داشته باشد و موضوع پناهگاه هم مورد نظر قرار بگیرد که فکر میکنم بسیار مهم است.