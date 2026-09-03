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کاروان ورزشی ایران تا پایان روز سوم بازیهای جهانی عشایر در قرقیزستان موفق به کسب ۱۰ مدال شامل یک طلا، سه نقره و ۶ برنز شده است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای بازیهای جهانی عشایر ۲۰۲۶ در قرقیزستان، نمایندگان ایران در رشتههای مختلف به مصاف رقبای خود رفتند و تاکنون ۱۰ مدال برای کشورمان به دست آمده است.
مدال طلای ایران در این رقابتها را رضا قیطاسی در رشته چوبکشی کسب کرده است.
در بخش مدالهای نقره نیز صادق آذرنگ در رشته کوراش، محسن میرزایی در مچاندازی دست راست و تیم چهار نفره طنابکشی متشکل از نادر کاظمی، سجاد جعفری گوهری، عباس عظیمی و حمیدرضا سعید موفق به کسب مدال نقره شدند.
همچنین نمایندگان ایران در بخش مدالهای برنز نیز عملکرد موفقی داشتند. مریم فراهانینیا در چوبکشی، ابوالفضل حیدریمهر در آلیش، محدثه تبرک در مچاندازی دست راست و دست چپ، امیررضا صحرایی در کشتی سریوم و حسن پولادی در سامبو وزن ۶۴- کیلوگرم، مدال برنز را به دست آوردند.