در آیینی به مناسبت ۱۲ شهریور، روز ملی بهورز، از تلاش‌ها و خدمات بهورزان شهرستان یزد در عرصه سلامت و ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت روستایی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با تبریک روز ملی بهورز گفت: بهورزان از اصلی‌ترین پایه‌های ارائه خدمات سلامت و بهداشت در کشور، به‌ویژه در مناطق روستایی هستند و بسیاری از دستاورد‌های حوزه سلامت در چهار دهه گذشته، حاصل تلاش و فعالیت این نیرو‌ها است.دکتر شریفی، افزود: در استان یزد حدود ۲۳۰ بهورز در ۱۷۱ خانه بهداشت مسئول ارائه خدمات به جمعیت روستایی هستند و خدمات گسترده‌ای را در حوزه سلامت کودکان، مادران، میانسالان، نوجوانان، جوانان و سالمندان ارائه می‌کنند.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ابراز امیدواری کرد با استمرار فعالیت بهورزان، شاخص‌های سلامت در مناطق روستایی استان یزد بیش از پیش ارتقا یابد.

آقایی فرماندار یزد نیز در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های بهورزان اظهار کرد: وظیفه خود دانستیم برای قدردانی از عزیزانی که در عرصه سلامت و بهداشت تلاش و ایثار می‌کنند، در جمع بهورزان حضور پیدا کنیم.وی افزود: بهورزان نیرو‌هایی گمنام هستند که بی‌حاشیه و دلسوزانه خدمت می‌کنند، اما آثار مثبت فعالیت آنها در سلامت جامعه به خوبی دیده می‌شود.فرماندار یزد با تبریک روز ملی بهورز، از خدمات و تلاش‌های این نیرو‌ها در مسیر حفظ و ارتقای سلامت مردم قدردانی کرد.بهورزان به عنوان نیرو‌های خط مقدم مراقبت‌های اولیه سلامت، نقش مهمی در آموزش، پیشگیری، مراقبت از گروه‌های مختلف سنی و پیگیری وضعیت سلامت جمعیت روستایی دارند؛ ۱۲ شهریور نیز در تقویم کشور به عنوان روز ملی بهورز نامگذاری شده است.