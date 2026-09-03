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تیمهای بوکس مهاباد و سردشت با برگزاری رقابتی دوستانه در بوستان ملت، ضمن محک زدن ورزشکاران خردسال و نونهال، خود را برای مسابقات استانی مهرماه آماده کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسابقات دوستانه بوکس بین تیمهای مهاباد و سردشت با هدف استعدادیابی و آمادگی ورزشکاران برای رقابتهای استانی در بوستان ملت مهاباد برگزار شد.
در این رقابتها، بوکسورهای ردههای سنی خردسالان و نونهالان دو تیم در فضایی دوستانه به مصاف یکدیگر رفتند.
ویژگی متمایز این مسابقه دوستانه، برگزاری رقابتها برای نخستینبار در فضای باز و در بوستان ملت مهاباد بود که شناسایی استعدادهای جدید در رشته بوکس، از اهداف اصلی برگزاری آن است.
تیمهای بوکس مهاباد و سردشت با برگزاری این دیدار دوستانه، خود را برای حضور در مسابقات استانی که مهرماه برگزار میشود، آماده میکنند.