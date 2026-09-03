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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان از تشدید پایش مراکز درمانی و بیمارستانهای این شهرستان با هدف ساماندهی و مدیریت اصولی پسماندهای پزشکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، علی امیری در نشست بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی لاهیجان که با حضور نمایندگان شبکه بهداشت و درمان، مراکز درمانی، نظام پزشکی و دامپزشکی برگزار شد، گفت: در دو ماه گذشته تمامی مراکز جامع خدمات سلامت شهرستان مورد پایش قرار گرفته و وضعیت مدیریت پسماند در این مراکز مطلوب ارزیابی شده است.
وی افزود: بیش از ۹۸ درصد مطبها و مراکز درمانی خرد شهرستان برای مدیریت و امحای اصولی پسماندهای پزشکی با مراکز مجاز امحای پسماند قرارداد دارند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان با تأکید بر ضرورت تفکیک پسماند از مبدأ گفت: پایش بیمارستانها افزایش مییابد و نحوه تفکیک، نگهداری، انتقال و امحای پسماندهای پزشکی با دقت بیشتری بررسی خواهد شد.
امیری همچنین از پیگیری ساماندهی پسماندهای دارویی مطبها و مراکز درمانی خرد خبر داد و تصریح کرد: مدیریت اصولی پسماندهای پزشکی نیازمند همکاری همه دستگاههای مرتبط است و هدف، جلوگیری از ورود این پسماندها به چرخه عادی پسماند شهری و صیانت از سلامت عمومی و محیط زیست است.