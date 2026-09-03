مدیر کل بنیاد شهید گلستان با حضور در منزل پدر شهید ناوسروان اکاتی شهادت این افسر فداکار را به خانواده اش تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حجت‌الاسلام قاسم دنکوب ، مدیر کل بنیاد شهید گلستان با حضور در منزل پدر شهید ناوسروان اکاتی شهادت این افسر فداکار را به خانواده اش تبریک و تسلیت گفت.

پدر شهید حامد اکاتی در پی شهادت فرزندش با تأکید بر ایستادگی و مقاومت ملت ایران گفت: دشمنان هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند، پیروزی از آنِ اسلام است و ایران پیروز خواهد بود.