دلجویی مدیر کل بنیاد شهید گلستان از خانواده شهید ناوسروان اکاتی
مدیر کل بنیاد شهید گلستان با حضور در منزل پدر شهید ناوسروان اکاتی شهادت این افسر فداکار را به خانواده اش تبریک و تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حجتالاسلام قاسم دنکوب ، مدیر کل بنیاد شهید گلستان با حضور در منزل پدر شهید ناوسروان اکاتی شهادت این افسر فداکار را به خانواده اش تبریک و تسلیت گفت.
پدر شهید حامد اکاتی در پی شهادت فرزندش با تأکید بر ایستادگی و مقاومت ملت ایران گفت: دشمنان هیچ غلطی نمیتوانند بکنند، پیروزی از آنِ اسلام است و ایران پیروز خواهد بود.
ناوسروان حامد اکاتی، از اهالی منطقه فندرسک شهرستان رامیان، در پی حمله موشکی بامداد دیروز به استان خوزستان، در راه دفاع از میهن به شهادت رسید.