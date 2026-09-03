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شهدای جنایت ارتش تروریستی آمریکا در مراسم عروسی سیریک به ۵ تن افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرماندار سیریک گفت: آسیه ملایی نژاد از مجروحان جنایت ارتش تروریستی آمریکا در مراسم عروسی کوهستک سیریک عصر امروز به شهادت رسید و شمار شهدای این جنایت تروریستی به پنج تن افزایش یافت.
رضا شهیدیان افزود: این شهید در آی سی یو بیمارستان میناب بستری بود که به دلیل شدت جراحات به شهادت رسید.
در جنایت ارتش تروریستی آمریکا در مراسم عروسی کوهستک شهرستان سیریک ۵ تن شهید و ۶۸ تن دیگر مجروح شدند.
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