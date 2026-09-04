به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سیدعبدالحسین نجفی لاری از فقهای شیعه در منطقه فارس و طرفدار نهضت مشروطه بود که در جنگ جهانی اول قطع روابط با بیگانه را بر مسلمانان واجب شمرد و به جهاد علیه انگلیس حکم داد.

او در زمان خلأ قدرت ناشی از استبداد صغیر در منطقه لارستان، اقتدار منطقه را به‌دست گرفت و احکام اسلامی را اجرا کرد.

از این عالم فقید آثار فراوانی به جای مانده که بیشتر این آثار در حوزه احکام اسلامی در حکومت داری است.