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عملیات روکش و بهسازی هفت کیلومتر از محور مهاباد – بوکان با هدف ارتقای ایمنی تردد اجرا و چهار نقطه حادثهخیز این محور نیز اصلاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، محور مهاباد – بوکان معروف به جاده برهان، یکی از مسیرهای پرتردد جنوب آذربایجان غربی است که پیچهای خطرناک و تردد غیرمجاز خودروهای سنگین، همواره ایمنی تردد در این محور را با چالش مواجه کرده است.
وقوع تصادفات متعدد و حوادث منجر به فوت در این مسیر، ضرورت ایمنسازی و اصلاح نقاط حادثهخیز جاده برهان را دوچندان کرده است.
به گفته رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای مهاباد، عملیات روکش و بهسازی هفت کیلومتر از این محور اجرا شد.
رحمت نویدینیا افزود: اصلاح چهار نقطه حادثهخیز محور مهاباد – بوکان نیز در ادامه عملیات روکش و بهسازی این مسیر انجام شد.
برخی رانندگان با اشاره به وضعیت این محور، خواستار تسریع در اجرای طرحهای ایمنسازی و اصلاح نقاط حادثهخیز هستند و میگویند برای کاهش حوادث در این مسیر، اقدامات بیشتری نیاز است.
البته باید تاکید شود که ایمنی در جاده برهان، تنها به اقدامات راهداری محدود نمیشود و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، بهویژه توجه به سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت غیرمجاز، نقش مهمی در کاهش حوادث این محور دارد.