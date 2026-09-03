عملیات روکش و بهسازی هفت کیلومتر از محور مهاباد – بوکان با هدف ارتقای ایمنی تردد اجرا و چهار نقطه حادثه‌خیز این محور نیز اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، محور مهاباد – بوکان معروف به جاده برهان، یکی از مسیر‌های پرتردد جنوب آذربایجان غربی است که پیچ‌های خطرناک و تردد غیرمجاز خودرو‌های سنگین، همواره ایمنی تردد در این محور را با چالش مواجه کرده است.

وقوع تصادفات متعدد و حوادث منجر به فوت در این مسیر، ضرورت ایمن‌سازی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده برهان را دوچندان کرده است.

به گفته رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهاباد، عملیات روکش و بهسازی هفت کیلومتر از این محور اجرا شد.

رحمت نویدی‌نیا افزود: اصلاح چهار نقطه حادثه‌خیز محور مهاباد – بوکان نیز در ادامه عملیات روکش و بهسازی این مسیر انجام شد.

برخی رانندگان با اشاره به وضعیت این محور، خواستار تسریع در اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز هستند و می‌گویند برای کاهش حوادث در این مسیر، اقدامات بیشتری نیاز است.

البته باید تاکید شود که ایمنی در جاده برهان، تنها به اقدامات راهداری محدود نمی‌شود و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، به‌ویژه توجه به سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت غیرمجاز، نقش مهمی در کاهش حوادث این محور دارد.