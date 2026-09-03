به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: کارکنان این شرکت در کنار تولید نفت در قالب مسئولیت اجتماعی و انسانی خود همواره در کنار مردم هستند و این بار برای اهدا خون پیش قدم شدند.

علی اکبر حافطی نیا افزود: اهدا خون علاوه بر اینکه کاری خدا پسندانه و خیرخواهانه است برای سلامتی فرد اهدا کننده نیز مفید است.