در ادامه اجتماعات شبانه، مردم بر بررسی سکوت برخی مجامع بین‌المللی در قبال آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان، پیامد‌های حملات نظامی آمریکا و ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شرکت کنندگان حمله به مراسم عروسی در سیریک را به‌ عنوان حادثه‌ای تلخ برای غیرنظامیان مورد توجه قرار دادند و بر ضرورت رعایت اصول انسانی و حمایت از جان مردم در جریان درگیری‌ها تأکید کردند.

همچنین اختلاف‌نظر میان برخی متحدان آمریکا درباره سیاست‌های دولت این کشور، از دیگر موضوعات مطرح‌شده عنوان شده و تجربه جنگ‌های گذشته آمریکا در منطقه، به‌عنوان عاملی برای افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به مداخلات نظامی مورد اشاره قرار گرفته است.

در بخش اقتصادی نیز حاضران بر ضرورت همراهی مردم برای عبور از فشار‌های اقتصادی تأکید کردند و صرفه‌جویی، جلوگیری از اسراف، حمایت از تولید و کمک به خانواده‌های نیازمند، از جمله راهکار‌های مشارکت عمومی در شرایط کنونی عنوان شد.