مسابقه «میدان‌یار» با هدف ارتقای توانمندی‌های فرهنگی، اجتماعی و مهارتی جوانان، با محوریت امداد و نجات و مهارت‌های دفاعی در شهرستان تفرش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این مسابقه با استقبال جوانان تفرشی برگزار شد و شرکت‌کنندگان در فضایی رقابتی، توانمندی‌های خود را در حوزه‌های مختلف به نمایش گذاشتند.

مسابقه «میدان‌یار» با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت اعتمادبه‌نفس، مهارت‌افزایی و افزایش انسجام ملی طراحی شده است و شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف رسانه‌ای، امداد و نجات و مهارت‌های فنی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

آزمون مهارت باز و بسته کردن اسلحه نیز یکی از بخش‌های این مسابقه بود که با هدف افزایش آمادگی و توانمندی دفاعی شرکت‌کنندگان برگزار شد.

در مرحله شهرستانی این رقابت‌ها، ۶ گروه از بانوان و ۵ گروه از آقایان در تفرش حضور داشتند و توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

برگزیدگان مرحله شهرستانی پس از راه‌یابی به مرحله استانی، در صورت کسب موفقیت، به مرحله ملی مسابقات «میدان‌یار» راه پیدا می‌کنند.