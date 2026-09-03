رقابت جوانان تفرشی در مسابقه «میدانیار»؛ از مهارتآموزی تا انسجام ملی
مسابقه «میدانیار» با هدف ارتقای توانمندیهای فرهنگی، اجتماعی و مهارتی جوانان، با محوریت امداد و نجات و مهارتهای دفاعی در شهرستان تفرش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
این مسابقه با استقبال جوانان تفرشی برگزار شد و شرکتکنندگان در فضایی رقابتی، توانمندیهای خود را در حوزههای مختلف به نمایش گذاشتند.
مسابقه «میدانیار» با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت اعتمادبهنفس، مهارتافزایی و افزایش انسجام ملی طراحی شده است و شرکتکنندگان در بخشهای مختلف رسانهای، امداد و نجات و مهارتهای فنی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
آزمون مهارت باز و بسته کردن اسلحه نیز یکی از بخشهای این مسابقه بود که با هدف افزایش آمادگی و توانمندی دفاعی شرکتکنندگان برگزار شد.
در مرحله شهرستانی این رقابتها، ۶ گروه از بانوان و ۵ گروه از آقایان در تفرش حضور داشتند و توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتند.
برگزیدگان مرحله شهرستانی پس از راهیابی به مرحله استانی، در صورت کسب موفقیت، به مرحله ملی مسابقات «میدانیار» راه پیدا میکنند.