در سفر یک‌روزه رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و استاندار کردستان به سقز چند طرح اقتصادی، ورزشی و عمرانی افتتاح و عملیات اجرایی چند پروژه دیگر نیز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سقز مقصد مدیران کشوری و استانی برای بررسی روند توسعه این شهرستان بود.

سفری که از مزار شهدا آغاز و با بازدید از طرح‌های اقتصادی، عمرانی و ارتباطی ادامه یافت.

در بخش تولید، کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن و سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی مجتمع فولاد کردستان نیز با سرمایه‌گذاری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.

در ادامه، طرح مجتمع تجاری مسکونی زیویه با سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومان کلنگ‌زنی و دو سالن ورزشی نیز افتتاح شد.

اما بخش مهم این سفر، بررسی راه‌های مواصلاتی سقز بود محور‌هایی که شتاب در تکمیل آنها مطالبه اصلی مردم است.

در محور سقز ـ بوکان وعده داده شد ۹ کیلومتر از مسیر تا پایان مهرماه زیر بار ترافیک برود.

در محور سقز ـ بانه نیز ۶ کیلومتر از مسیر چهاربانده به‌زودی آماده بهره‌برداری می‌شود.

استاندار کردستان همچنین با تأکید بر تسریع پروژه گردشگری چه‌م سقز، تخصیص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار جدید را مشروط به شتاب گرفتن عملیات اجرایی کرد.

حاصل این سفر، یک مطالبه روشن بود تکمیل سریع‌تر طرح‌هایی که قرار است سهم سقز را از توسعه و رونق اقتصادی بیشتر کنند.